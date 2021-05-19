Экономика сегодняРоссийские компании вошли в рейтинг мировых лидеров в своих отрасляхВ рейтинг BCG Value Creators 2021 года вошли 15 российских компаний, восемь из них попали в отраслевые топы.В источникеЭкономика сегодняЭкономика сегодняТелеканал 360°ФАНРоссийская газетаГазета.RuPrimaMedia.ruРБКПодробнее о событииСбер вновь стал лучшим банком в мире по созданию акционерной стоимостиГазета.Ru17:31Компании из США вернули мировое господствоLenta.ru19:18Названы самые доходные для акционеров российские компанииПРАЙМ18:54В рейтинг BCG вошли 15 российских компанийТАСС17:42Аналитики назвали самые доходные для акционеров компании из РФURA.Ru19:5715 российских компаний вошли в список мировых лидеров в своих отрасляхРоссийская газета17:01BCG назвала самые доходные для акционеров компании РоссииРБК17:00Показать ещёОценить1Поделиться