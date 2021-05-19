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Экономика

Российские компании вошли в рейтинг мировых лидеров в своих отраслях

В рейтинг BCG Value Creators 2021 года вошли 15 российских компаний, восемь из них попали в отраслевые топы.В источнике

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Сбер вновь стал лучшим банком в мире по созданию акционерной стоимости

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Компании из США вернули мировое господство

Lenta.ru19:18

Названы самые доходные для акционеров российские компании

ПРАЙМ18:54

В рейтинг BCG вошли 15 российских компаний

ТАСС17:42

Аналитики назвали самые доходные для акционеров компании из РФ

URA.Ru19:57

15 российских компаний вошли в список мировых лидеров в своих отраслях

Российская газета17:01

BCG назвала самые доходные для акционеров компании России

РБК17:00
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В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, вашингтонская администрация считает, что обсуждать уже сейчас вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае нет необходимости.
ТАСС18:54