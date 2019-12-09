Экономика

МонаВистаМонаВистаРоссийские компании выводят акции с биржи

Российские компании активно выводят акции с биржи. Об этом сообщает издание РБК.Эксперты издания объясняют этот факт простыми причинами: акционеры обходятся компаниям значительно дороже, чем держатели долгов.
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Компании из России начали выводить акции с биржи

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Российские компании выводят акции с биржи

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Компании России выводят акции с бирж

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Почему российские компании выводят акции с биржи

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Сегодня в районе Триполи формирования Правительства Национального Согласия сбили истребитель МиГ-23 военно-воздушных сил Хафтара.
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Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

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Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
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В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
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Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
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Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который завершит процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании "Нафтогаз Украины".
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Игрок случайно попал на карту королевской битвы Call of Duty: Modern Warfare

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Украинские националисты в Париже разорвали российский флаг

Российский флаг был разорван демонстративно. Украинские националисты решили высказать свои «хотелки» российским журналистам.
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички

Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме.
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В WhatsApp появилась функция создания напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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«Bitcoin подешевеет до $2700». Когда цена криптовалюты обновит минимум

Есть риск, что курс Bitcoin опустится до $2700, предположил аналитик портала Соіптеlедrарн Кит Уэйринг.
РБК 03:14
Космос

Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
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Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
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Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

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Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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