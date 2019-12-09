Российские компании активно выводят акции с биржи. Об этом сообщает издание РБК.Эксперты издания объясняют этот факт простыми причинами: акционеры обходятся компаниям значительно дороже, чем держатели долгов.

Спорт Министр спорта РФ Колобков раскритиковал главу РУСАДА Министр спорта РФ Павел Колобков подверг критики главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса за то, что он отказался предоставлять базу данных.

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Общество В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат «При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Технологии В WhatsApp появилась функция создания напоминаний В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

Общество Взыскание долгов с пенсий могут запретить в России Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой российское Министерство экономического развития предложило отнести ряд пенсий граждан России к категории доходов, с которых запрещено взыскивать долги.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

Экономика Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.