Экономика
МонаВистаРоссийские компании выводят акции с биржи
Российские компании активно выводят акции с биржи. Об этом сообщает издание РБК.Эксперты издания объясняют этот факт простыми причинами: акционеры обходятся компаниям значительно дороже, чем держатели долгов.
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Политика
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Армия и оружие
МиГ-23 армии Хафтара сбит в районе Триполи
Сегодня в районе Триполи формирования Правительства Национального Согласия сбили истребитель МиГ-23 военно-воздушных сил Хафтара.
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Спорт
Министр спорта РФ Колобков раскритиковал главу РУСАДА
Министр спорта РФ Павел Колобков подверг критики главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса за то, что он отказался предоставлять базу данных.
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Общество
В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат
«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Политика
Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
Политика
Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который завершит процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании "Нафтогаз Украины".
Политика
Украинские националисты в Париже разорвали российский флаг
Российский флаг был разорван демонстративно. Украинские националисты решили высказать свои «хотелки» российским журналистам.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички
Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме.
Технологии
В WhatsApp появилась функция создания напоминаний
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Общество
Взыскание долгов с пенсий могут запретить в России
Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой российское Министерство экономического развития предложило отнести ряд пенсий граждан России к категории доходов, с которых запрещено взыскивать долги.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Экономика
«Bitcoin подешевеет до $2700». Когда цена криптовалюты обновит минимум
Есть риск, что курс Bitcoin опустится до $2700, предположил аналитик портала Соіптеlедrарн Кит Уэйринг.
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Армия и оружие
Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Экономика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.