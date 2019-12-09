Российские компании активно выводят акции с биржи. Об этом сообщает издание РБК.Эксперты издания объясняют этот факт простыми причинами: акционеры обходятся компаниям значительно дороже, чем держатели долгов.

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