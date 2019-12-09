Экономика
МонаВистаРоссийские компании выводят акции с биржи
Российские компании активно выводят акции с биржи. Об этом сообщает издание РБК.Эксперты издания объясняют этот факт простыми причинами: акционеры обходятся компаниям значительно дороже, чем держатели долгов.
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Спорт
Россию на 4 года отстранили от участия в международных соревнованиях
Россию на ближайшие четыре года отстранили от участия в международных соревнованиях.
Армия и оружие
Снайперская винтовка с дистанционным управлением появится в России
Напомним, ранее появилась информация о создании в России винтовки ORSIS-375CT, способной стрелять на 2 километра.
Политика
В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Общество
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Спорт
WADA не пускает сборную России на Олимпиады и ЧМ по футболу: онлайн
России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Политика
Переговоры по Украине: как появилась «нормандская четверка»
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорили, что готовы встречаться только в составе «нормандской четверки» и другой альтернативы пока не видят.
Футбол
Гурам Аджоев: «Арсенал» не заслуживал вылета на столь ранней стадии Лиги Европы
Президент Арсенала Гурам Аджоев высказался о причинах раннего вылета команды из Лиги Европы.
Интернет
Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL
Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Футбол
Андрей Тихонов: «„Зенит“ оторвался от конкурентов по игре»
«Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА где-то провалились и потеряли очки, а «Зенит» оторвался по игре.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
Погибший тамбовский замгубернатора оставил предсмертное послание
Политика
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Политика
В Киеве оценили потери от «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция напоминаний
Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Единоборства