В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос". В настоящее время аварийный запас не предполагает наличие пистолетов.

Футбол ПФК ЦСКА дозаявил на РПЛ Максима Елеева Учитывая наши кадровые проблемы в линии защиты, сегодня на сайте РПЛ появилась дозаявка в состав ПФК ЦСКА защитника Максима Елеева. premierliga.ru/players/Eleev-Maksim Елеев является воспитанником ЦСКА, сейчас ему 18 лет.

Армия и оружие Россия разместила С-400 в Арктике Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Здоровье В России началось внедрение самой современной вакцины от гриппа Самую современную, четырехвалентную вакцину от гриппа начал внедрять в России Минздрав.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за событий в Саудовской Аравии Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за нападения дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, возможно покрыть из мировых коммерческих нефтяных запасов.

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Финансы Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Армия и оружие National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал» Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Политика Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.

Авто Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.

Авто Byton представил предсерийный кроссовер M-Byte Как только в следующем году стартует прием заказов, можно будет приобрести полноприводную версию с батареей 95 кВт-ч с мощностью 407 л.с. и возможностью преодолеть 435 км прежде, чем потребуется зарядка.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Здоровье Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.

Шоу-бизнес Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Наука Ученые выяснили, в каком случае опасно есть яйца на завтрак Ученые из Техасского университета провели два исследования, в ходе которых хотели выяснить, действительно ли яйца губительно влияют на сердечно-сосудистую систему и увеличивают риск развития диабета.

Происшествия Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.

Шоу-бизнес Представителю Заворотнюк запретили говорить о состоянии актрисы Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено комментировать состояние здоровья актрисы, которая, по информации СМИ, находится в коме и подключена к системе искусственной вентиляции легких.