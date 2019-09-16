Космос

Газета.RuГазета.RuРоссийские космонавты могут получить огнестрельное оружие

В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос". В настоящее время аварийный запас не предполагает наличие пистолетов.
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«Роскосмос» может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов

"Роскосмос" изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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