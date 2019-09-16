Космос
Газета.RuРоссийские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос". В настоящее время аварийный запас не предполагает наличие пистолетов.
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с чего всё началось
"Роскосмос" изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, рассказали РИА Новости в госкорпорации.РИА Новостивчера в 20:10
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«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
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