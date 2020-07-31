Экономика
Lenta.ruРоссийские лекарства в аптеках подорожали на четверть
В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку. Биологически активные добавки также выросли в стоимости.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Арифметика здоровья В первом полугодии российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период 2019-го, свидетельствуют данные розничного аудита фармацевтического рынка РФ, который провела DSM Group.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 14:00
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа
Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
REGNUM 07:25
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Экономика
Что изменится в российских законах в августе
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28
Общество
ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете
По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.
Газета.Ru 13:48
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com 08:00
Наука
В ЦЕРНе еще на один шаг приблизились к разгадке тайны темной материи
Ранее ГЛАС писал о том, что исследователи научились использовать квантовый компьютер в расчетах, помогающих моделировать реалистичные молекулы, а также сложные материалы, состоящие из сотен атомов.
ГЛАС.RU 29 июля в 02:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru вчера в 10:51
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Берлинская полиция сообщила о 12 пострадавших при нападении на банк
Русская Планета 15:00
Общество
В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»
Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости 29 июля в 19:08
Общество
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25