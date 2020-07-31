Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские лекарства в аптеках подорожали на четверть

В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку. Биологически активные добавки также выросли в стоимости.
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с чего всё началось

Ценный сбор: выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Арифметика здоровья В первом полугодии российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период 2019-го, свидетельствуют данные розничного аудита фармацевтического рынка РФ, который провела DSM Group.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

Online47.ruвчера в 18:31

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

ТАСС05:33

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Фактывчера в 20:54

Лекарства подорожали в России

News.ruвчера в 19:46

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Lenta.ru10:11

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ruвчера в 17:29

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известиявчера в 17:30
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости 14:00
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Общество

Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа

Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 18:02
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Экономика

Что изменится в российских законах в августе

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
РБК 17:00
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28
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Общество

ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете

По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.
Газета.Ru 13:48
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com 08:00
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Наука

В ЦЕРНе еще на один шаг приблизились к разгадке тайны темной материи

Ранее ГЛАС писал о том, что исследователи научились использовать квантовый компьютер в расчетах, помогающих моделировать реалистичные молекулы, а также сложные материалы, состоящие из сотен атомов.
ГЛАС.RU 29 июля в 02:42
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru вчера в 10:51
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
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Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
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Происшествия

Берлинская полиция сообщила о 12 пострадавших при нападении на банк

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Общество

В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
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Автоспорт

Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

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Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

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В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»

Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
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Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости 29 июля в 19:08
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Общество

Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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