Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

с чего всё началось

В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку. Биологически активные добавки также выросли в стоимости.

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

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