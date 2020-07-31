Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские лекарства в аптеках подорожали на четверть

В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку. Биологически активные добавки также выросли в стоимости.
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с чего всё началось

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС05:33

Подробнее о событии

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

Lenta.ru10:11

СМИ: Выручка российских аптек в первом полугодии выросла на 13,9%

RT на русском08:20

В России резко выросли цены на лекарства

URA.Ruвчера в 17:29

За год лекарства в России подорожали на 8-24%

Аргументы и Фактывчера в 20:54

Лекарства подорожали в России

News.ruвчера в 19:46

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

ТАСС05:33

Лекарства в России подорожали на 8–24%

Известиявчера в 17:30
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Экономика

Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество

Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
Rambler News Service 09:08
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Происшествия

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

BFM.ru 08:51
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Армия и оружие

«Мы тоже ждем приказа»: Тоноян обратился к азербайджанскому руководству

Агрессия Баку обречена на провал: комментарий президента Армении о ситуации на границе >> Министр напомнил, что такие же выражения допускают другие представители военно-политического руководства, говоря, что готовы начать действия, и что ждут только приказа.
Sputnik Армения 06:29
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
23
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
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Общество

Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов

Газета.Ru 09:24
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
51
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
478
Общество

Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться

Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.
It`s My City 10:10
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
12
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
69
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
1,7K
Происшествия

СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
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Культура

Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»

В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 29 июля в 04:27
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих

Моя Москва.онлайн 29 июля в 11:15
356
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
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Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
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Политика

Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:03
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

РИА Новости 09:31
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Общество

Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
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