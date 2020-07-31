Основная причина — в подорожании лекарств из-за падения рубля и ажиотажного всплеска спроса в марте, говорят эксперты. Отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные — 8%.

с чего всё началось

В компании подсчитали, что за год средневзвешенная цена упаковки отечественных препаратов выросла на четверть (23,8 процента) и в июне достигла 115 рублей. Импортные медицинские товары подорожали на 7,5 процента — до 381 рубля за пачку. Биологически активные добавки также выросли в стоимости.

Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть

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