Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе.

с чего всё началось

Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант. О нововведении в сети Globus изданию рассказал покупатель. Он отметил, что если у человека нет маски, ее предлагают купить при входе за 30 рублей.

Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок

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