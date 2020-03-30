Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Российские ретейлеры договорились о переходе на безналичный расчет из-за коронавируса

ТАСС09:20

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Lenta.ru12:20

Хроника коронавируса

Российская газета12:18

Российские ритейлеры запретят принимать наличные

РИА Новости15:25

Крупнейшие торговые сети отказались от приема наличных из-за коронавируса

URA.Ru09:09

Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов

Интерфакс07:58

Онлайн-ритейлеры ушли в самоизоляцию

Коммерсантъ05:41
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Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Здоровье

В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных

В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
ToDay News Ufa 00:28
Здоровье

Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 16:59
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Наука

Поражению коронавируса подвергаются легкие и желудок

Как сообщает ToDay News Ufa, китайские медики пишут о том, что люди, болеющие в тяжелой форме коронавирусом, начинают испытывать сильный дискомфорт в районе желудка и кишечника.
ToDay News Ufa 07:51
Общество

Какие регионы России ввели режим самоизоляции

Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.
ФедералПресс 13:00
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Экономика

Российской недвижимости предсказали тотальное обесценивание

Отечественной коммерческой недвижимости предсказывают тотальное обесценивание.
Lenta.ru 15:44
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Lenta.ru 16:23
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Футбол

Икарди с семьей вернулся в Италию

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди вместе с семьей вернулся в Италию, где намерен переждать пандемию коронавируса.Я получил разрешение от итальянских властей вернуться в страну и решил им воспользоваться.
Soccer.ru 14:21
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально

«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Автоновости дня 03:20
Общество

В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
RT на русском 15:01
Общество

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:33
Здоровье

Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса

Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
REGNUM 12:41
Общество

Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.
Live24 16:26
Политика

Берлин и Париж на фоне пандемии призвали прекратить огонь в Донбассе

В Министерствах иностранных дел Франции и Германии обратились с конфликтующим сторонам на востоке Украины, призвав их на фоне распространения коронавируса прекратить боевые действия.
Московский Комсомолец 17:08
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес

Тарасов сказал, что 4 года копил на подаренный жене Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что ему пришлось 4 года откладывать деньги, чтобы приобрести автомобиль Porsche, который он подарил на день рождения своей супруге Анастасии.
Sport24.ru вчера в 16:43
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Авто

Обновленный Rolls-Royce Ghost предстал в удлинённой версии

В ходе тестовых испытаний обнаружили обновленную модель Rolls-Royce Ghost.
Faktom 15:21
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП

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