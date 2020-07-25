Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.