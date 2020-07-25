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Lenta.ru
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Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров

Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
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Ретейлеры оценили затраты на подготовку ко второй волне коронавируса

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Российские ретейлеры заявили, что готовы к любому варианту развития корвонавирусной ситуации

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В РФ изменятся правила продажи продуктов при второй волне COVID

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Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России

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Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией

Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия17:12
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Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

В субботу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске.
ТАСС09:00
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета07:07
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