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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
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URA.Ru

В РФ изменятся правила продажи продуктов при второй волне COVID

URA.Ru05:02
Аргументы и Факты

Российские ритейлеры готовы ко второй волне коронавируса

Аргументы и Факты05:46
News.ru

Ритейлеры в РФ заявили о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

News.ru05:36
Lenta.ru

Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Lenta.ru05:48
АБН

Российские ретейлеры заявили, что готовы к любому варианту развития корвонавирусной ситуации

АБН04:38
Авторадио

Ритейлеры РФ рассказали о правилах работы магазинов на случай «второй волны» COVID-19

Авторадио04:18
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России

РИА Новости05:07

Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК05:25
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СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru05:58
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ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом, передает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Serviceвчера в 15:26
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
РИА Новостивчера в 06:37
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