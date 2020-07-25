Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Смотрите также
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
В центре Петербурга задержали актеров в полицейской форме
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным
Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
Как COVID-19 вызывает потерю обоняния
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии