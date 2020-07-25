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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
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URA.Ru

В РФ изменятся правила продажи продуктов при второй волне COVID

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Российские ритейлеры готовы ко второй волне коронавируса

Аргументы и Факты05:46
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Ретейлеры в РФ заявили о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

News.ru05:36
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Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Lenta.ru05:48
АБН

Российские ретейлеры заявили, что готовы к любому варианту развития корвонавирусной ситуации

АБН04:38
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Ритейлеры РФ рассказали о правилах работы магазинов на случай «второй волны» COVID-19

Авторадио04:18
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России

РИА Новости05:07

Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 08:34
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СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru05:58
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