Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Смотрите также
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Дегтярев рассказал о поручении Путина в Хабаровском крае
Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
Украинские военные заявили о готовности к перемирию в Донбассе
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования
Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии