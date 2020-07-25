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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.В источнике
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Телеканал 360°

Ретейлеры оценили затраты на подготовку ко второй волне коронавируса

Телеканал 360°07:38
Lenta.ru

Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Lenta.ru05:48
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России

РИА Новости05:07
News.ru

Ретейлеры в РФ заявили о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

News.ru05:36
URA.Ru

В РФ изменятся правила продажи продуктов при второй волне COVID

URA.Ru05:02
АБН

Российские ретейлеры заявили, что готовы к любому варианту развития корвонавирусной ситуации

АБН04:38
Аргументы и Факты

Российские ритейлеры готовы ко второй волне коронавируса

Аргументы и Факты05:46

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
REGNUM10:04
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Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 769 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 769 тыс. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
RT на русском08:54
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Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК05:25
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«Вопросы к небу»: Китай отправил миссию на Марс

В Китае считают, что первая полностью самостоятельная миссия на Марс, в ходе которой планируется оформить "марсианский хет-трик" (вывести спутник на орбиту, посадить спускаемый аппарат и запустить с него марсоход), ошеломит человечество, развеяв любые сомнения в возможностях китайской космонавтики.
ФАН10:04

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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