Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.

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