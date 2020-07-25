Общество
Lenta.ruРоссийские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.РИА Новости04:37
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