Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров

Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае у 138 человек подтверждено инфицирование, выздоровели еще 417 человек, семь носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Бывший судья Игорь Федотов считает, что главный арбитр матча Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России в эпизоде, когда Малком упал после подката Евгения Гапона.
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Американские ученые засвидетельствовали утверждение древнегреческого философа Платона относительно того, что планета Земля состоит из кубов.
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Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым.
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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

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В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
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Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
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Hyundai начал продажи кроссовера с «механикой» без педали сцепления

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В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
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Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь

«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

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Президент Ассоциации компаний розничной торговли, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, бывший заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Уволен с занимаемой должности после извинений за решение правительства о замораживании пенсий. Ранее занимал должность директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства в том же министерстве.
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