Общество

Суть событийСуть событийМагазины в России стали ориентироваться на бедных

Ритейлеры в России не верят в планы правительства по восстановлению доходов населения в этом году после их резкого падения, потому они решили сделать ставку на бедных покупателей. К таким выводам пришли специалисты в ходе исследования, проведенного компанией INFOLine, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Российские магазины сделают ставку на бедных

Anews14:31

Магазины в России стали ориентироваться на бедных

Суть событий14:00

Российские ретейлеры будут ориентироваться на небогатых покупателей

Бизнес-новости в Кирове13:58

Российские магазины решили ориентироваться на бедных

Lenta.ru12:59

Bloomberg: ретейлеры перестали верить планам Путина по возрождению среднего класса

Inc. Russia10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Космос

Чернобыльский грибок защитит будущих космонавтов

Экстраполируя полученные результаты, ученые рассчитали, что для полной защиты людей от радиации во время путешествия на Марс будет достаточно 21-сантиметрового защитного «грибкового» слоя.
Честное слово вчера в 06:31
3
Политика

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
625
Политика

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБК 10:51
287
Футбол

Радимов отреагировал на нападение Широкова на арбитра

Газета.Ru вчера в 11:24
Экономика

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс 13:18
170
Здоровье

В Белгородской области озвучили условия для учебы детей с 1 сентября

Некоторые нововведения все-таки ждут учеников и родителей, потоки детей в этом году по мнению властей нужно необходимо разграничить.
Kursk.com 14:31
37
Здоровье

Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон

Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Происшествия

В суде представили список найденного в квартире историка Соколова

RT на русском 14:24
175
Футбол

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

РИА Новости 11:30
Общество

250 женщин в белой одежде выразили протест из-за насилия в Белоруссии

Последние несколько дней в Белоруссии проходят массовые акции протеста против шестого переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.
Московский Комсомолец 05:00
475
Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru 10:48
5,2K
Общество

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
14
Политика

Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm 14:06
33
Общество

Власти Башкирии прокомментировали слова чиновницы о безработных

Чиновница из Башкирии, которая на совещании администрации города Нефтекамска выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать, никого не оскорбила.
ТАСС 09:48
881
Происшествия

У посольства Белоруссии в Москве задержаны 5 человек

Коммерсантъ 14:12
3
Здоровье

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник вчера в 06:20
49
Общество

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета 10:37
248
Общество

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
1,6K
Происшествия

В Гомеле мужчина умер после задержания во время протестов

Издание Опlіпеr пишет, что мужчину 1995 года рождения задержали во время акции протеста в Гомеле 10 августа.
РБК 14:23
5
Футбол

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 10:26
Шоу-бизнес

Наталья Рудова подтвердила первую беременность

Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
25
Происшествия

В Минске сотрудника ГАИ сбила машина

В районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости 14:07
Авто

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Изначально за автомобиль Сильвестр Сталлоне просил 409 000 долларов, но теперь внедорожник оценивают в 350 тыс. долларов.
Tvoe-avto.com 02:13
33
Энергетика

Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна 10:40
2
Политика

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service 08:16
1K
Общество

«Больше не будем»: появилось видео с забитыми протестующими в Минске

Московский Комсомолец 11:36
5
Игры

Blizzard начала тестирование препатча World of Warcraft: Shadowlands

Игромания.ру 13:32
Политика

Посольство пообещало вернуть задержанных в Белоруссии 33 россиян

Посольство России в Белоруссии работает над возвращением задержанных в июле россиян, которых правоохранительные силы страны считают «боевиками» частной военной компании.
РБК 14:04
Происшествия

Валентина Легкоступова находится в коме с отеком мозга

По информации «СтарХита», Легкоступова оказалась в больнице с отёком мозга.
Bimru.ru вчера в 03:07
217
Политика

Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии

Пандемия ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью.
ТАСС 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное