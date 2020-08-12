Общество
Суть событийМагазины в России стали ориентироваться на бедных
Ритейлеры в России не верят в планы правительства по восстановлению доходов населения в этом году после их резкого падения, потому они решили сделать ставку на бедных покупателей. К таким выводам пришли специалисты в ходе исследования, проведенного компанией INFOLine, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Космос
Чернобыльский грибок защитит будущих космонавтов
Экстраполируя полученные результаты, ученые рассчитали, что для полной защиты людей от радиации во время путешествия на Марс будет достаточно 21-сантиметрового защитного «грибкового» слоя.
Честное слово вчера в 06:31
Политика
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
Политика
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБК 10:51
Футбол
Радимов отреагировал на нападение Широкова на арбитра
Газета.Ru вчера в 11:24
Экономика
Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года
Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс 13:18
Здоровье
В Белгородской области озвучили условия для учебы детей с 1 сентября
Некоторые нововведения все-таки ждут учеников и родителей, потоки детей в этом году по мнению властей нужно необходимо разграничить.
Kursk.com 14:31
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Происшествия
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
RT на русском 14:24
Общество
250 женщин в белой одежде выразили протест из-за насилия в Белоруссии
Последние несколько дней в Белоруссии проходят массовые акции протеста против шестого переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.
Московский Комсомолец 05:00
Общество
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
Политика
Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm 14:06
Общество
Власти Башкирии прокомментировали слова чиновницы о безработных
Чиновница из Башкирии, которая на совещании администрации города Нефтекамска выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать, никого не оскорбила.
ТАСС 09:48
Происшествия
У посольства Белоруссии в Москве задержаны 5 человек
Коммерсантъ 14:12
Здоровье
18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник вчера в 06:20
Общество
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета 10:37
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Происшествия
В Гомеле мужчина умер после задержания во время протестов
Издание Опlіпеr пишет, что мужчину 1995 года рождения задержали во время акции протеста в Гомеле 10 августа.
РБК 14:23
Футбол
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ
Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 10:26
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
Происшествия
В Минске сотрудника ГАИ сбила машина
В районе минской гостиницы "Юбилейная" автомобиль сбил сотрудника ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости 14:07
Авто
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Изначально за автомобиль Сильвестр Сталлоне просил 409 000 долларов, но теперь внедорожник оценивают в 350 тыс. долларов.
Tvoe-avto.com 02:13
Энергетика
Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана
О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Весна 10:40
Политика
Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service 08:16
Общество
«Больше не будем»: появилось видео с забитыми протестующими в Минске
Московский Комсомолец 11:36
Игры
Blizzard начала тестирование препатча World of Warcraft: Shadowlands
Игромания.ру 13:32
Политика
Посольство пообещало вернуть задержанных в Белоруссии 33 россиян
Посольство России в Белоруссии работает над возвращением задержанных в июле россиян, которых правоохранительные силы страны считают «боевиками» частной военной компании.
РБК 14:04
Происшествия
Валентина Легкоступова находится в коме с отеком мозга
По информации «СтарХита», Легкоступова оказалась в больнице с отёком мозга.
Bimru.ru вчера в 03:07
Политика
Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии
Пандемия ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью.
ТАСС 10:53