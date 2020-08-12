Ритейлеры в России не верят в планы правительства по восстановлению доходов населения в этом году после их резкого падения, потому они решили сделать ставку на бедных покупателей. К таким выводам пришли специалисты в ходе исследования, проведенного компанией INFOLine, пишет Bloomberg.

Магазины в России стали ориентироваться на бедных

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