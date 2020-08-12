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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские магазины решили ориентироваться на бедных

Российские ретейлеры не верят в рост доходов населения. Они решили сделать ставку на низший ценовой сегмент и бедных покупателей, пишет Bloomberg.В источнике
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Lenta.ru

Российские магазины решили ориентироваться на бедных

Lenta.ru12:59
Inc. Russia

Bloomberg: ретейлеры перестали верить планам Путина по возрождению среднего класса

Inc. Russia10:52
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
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Dava и Филипп Киркоров презентовали премьеру клипа на песню «Ролекс»

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SM News08:22

СМИ: состояние Легкоступовой ухудшилось

Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем.
Газета.Ru13:00
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Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года

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SpeedMe08:04
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МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске

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РИА Новости12:52

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

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РБК13:21
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