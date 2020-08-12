Dava и Филипп Киркоров презентовали премьеру клипа на песню «Ролекс»

Филипп, который остался доволен проделанной работой и сотрудничеством, подарил Даве По всей видимости, Киркоров также остался доволен сотрудничеством с Манукяном и в качестве благодарности подарил ему часы Rolex, декорированные бриллиантами.