Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
Филипп, который остался доволен проделанной работой и сотрудничеством, подарил Даве По всей видимости, Киркоров также остался доволен сотрудничеством с Манукяном и в качестве благодарности подарил ему часы Rolex, декорированные бриллиантами.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем.
Будущей осенью российских автовладельцев ждут как минимум три важных изменения: изменятся тарифы ОСАГО, вернется техосмотр, а сотрудники ГИБДД смогут диагностировать «подозрительные» автомобили прямо на дороге.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух украинских волонтеров Констанина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске, посольство Украины в Белоруссии устанавливает место и условия содержания граждан, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.
В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.