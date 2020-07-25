Коронавирус
Политика СегодняРоссийские магазины справились с последствиями пандемии коронавируса
Представители розничных торговых сетей смогли обеспечить работу магазинов в период пандемии коронавируса и сохранили свои позиции, несмотря на кризис. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.
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с чего всё началось
Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.РИА Новости04:06
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Газета.Ru вчера в 03:56
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RT на русском 20:56
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Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений
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Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
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Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
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Рассказывать ничего не пришлось, так как мать и так все поняла.
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Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов.
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Где выявили 39 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
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Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
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