Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

с чего всё началось

Представители розничных торговых сетей смогли обеспечить работу магазинов в период пандемии коронавируса и сохранили свои позиции, несмотря на кризис. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

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