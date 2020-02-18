Экономика

Красная веснаКрасная веснаРоссийские мебельщики предложили запретить госзакупку импортной мебели

Ассоциация фактически просит возобновить действие постановления правительства № 1072, которым запрещались госзакупки для государственных и муниципальных нужд импортной мебели. Данный запрет положительно повлиял на отрасль и данный опыт нужно учитывать, считают в АМДПР.
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Российские мебельщики требуют запретить закупки иностранной мебели для госнужд

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