Экономика
Красная веснаРоссийские мебельщики предложили запретить госзакупку импортной мебели
Ассоциация фактически просит возобновить действие постановления правительства № 1072, которым запрещались госзакупки для государственных и муниципальных нужд импортной мебели. Данный запрет положительно повлиял на отрасль и данный опыт нужно учитывать, считают в АМДПР.
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Российские мебельщики попросили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
Будущее России. Национальные проекты02:53
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