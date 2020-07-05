Российские доктора провели более 20,7 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме за все время борьбы с распространением этого заболевания. Также за минувшие сутки в РФ была сделана 301 тыс. тестов на COVID-19, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Российские медики провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус

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