Экономика

BFM.ruBFM.ruForbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
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Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Forbes06:20

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Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

РИА Новости09:53

Forbes: Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за падения рубля

Дождь16:12

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

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Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъ14:18

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

РБК08:56

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbes06:20
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Экономика

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