Экономика
BFM.ruForbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbes06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Путин выступил против продления срока для действующего президента
Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Политика
Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Энергетика
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
Шоу-бизнес
Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
Энергетика
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Исследование показало, что эти доисторические люди могли создавать как примитивные, так и сложные инструменты, как будто из разных эпох.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»
После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
Футбол
Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом
Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Хоккей
Овечкин вернулся на первую строчку в снайперской гонке НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" отметился заброшенной шайбой.
Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.