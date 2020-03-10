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Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ. Такие данные приводит во вторник издание Forbes.