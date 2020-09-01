Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.