Российские миллиардеры с начала года обеднели на 16,7 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян снизилось на 16,7 миллиарда долларов с начала года. Это выяснило РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в данный рейтинг входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
РИА Новости08:20
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