Экономика
Ruposters.ruРоссийские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд
Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд. Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека.
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с чего всё началось
Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes.Коммерсантъ26 мая в 08:36
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С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов
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Российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов за время пандемии
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