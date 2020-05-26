с чего всё началось

Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд. Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека.

Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

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