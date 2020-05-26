Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruРоссийские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд. Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека.
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с чего всё началось
Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes
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Коммерсантъ26 мая в 08:36

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Почему эксперты не согласны с новостью о «разбогатевших» российских миллиардерах?

BFM.ru04:45

Эксперты опровергли новость о росте состояний российских миллиардеров

Компаниявчера в 14:05

С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов

Фонтанка.Ру26 мая в 07:44

Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

РБК26 мая в 12:48

Российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов за время пандемии

Говорит Москва26 мая в 08:45

Российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд за время пандемии COVID-19

Коммерсантъ26 мая в 08:36

Forbes: состояние российских миллиардеров выросло за время пандемии на $62 млрд

ТАСС26 мая в 13:32
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Музыка

Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»

Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
Rostof.ru 04:31
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество

Кремль отреагировал на данные об отказе россиян верить в коронавирус

Коронавирус — «штука реальная», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на данные о том, что россияне отказались верить в эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 05:53
Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
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Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
2,1K
Общество

Ирина Гехт объяснила резкий рост числа заболевших коронавирусом

Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, из-за чего резко увеличилось количество заболевших COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 04:06
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Игры

Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru вчера в 16:45
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Экс-жена Успенского заявила о нелюбви писателя к детям

Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
Взгляд.ру 01:49
Армия и оружие

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса сорвала военную агрессию, которую Россия якобы планировала на весну 2020 года.
Lenta.ru 03:22
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
Хоккей

СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»

RT на русском 05:02
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Политика

В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга

Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 25 мая в 21:37
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
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