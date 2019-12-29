Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывался по стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доля.

Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года

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