Экономика
РИА НовостиРоссийские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывался по стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доля.
Читать в источнике
Оценить1225
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Общество
Большинство россиян оказались недовольны своей работой
Эксперты отметили, что несмотря на низкий уровень лояльности россиян работодателю, подавляющее большинство опрошенных (77%) не собираются менять место работы в ближайшие полгода.
Здоровье
В Финляндии грядет эпидемия гриппа
Случаи гриппа отмечаются в Лапландии, Южной Похъянмаа, Сатакунта, Варсинайс-Суоми и Южном Саво. Для защиты можно сделать прививку от гриппа.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила образом блондинки
Популярная певица Лолита Милявская привыкла удивлять поклонников необычными нарядами.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Здоровье
Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд
Интенсивно повторяющееся в течение длительного времени мигание новогодних гирлянд может сказаться на здоровье человека.
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования
Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «В каждом туре происходит хаос по работе VAR»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Наука
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Футбол
Глушаков пообещал «попылить» на высоком уровне еще не один год
Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что планирует выступать на высоком уровне еще несколько лет, отметив, что у него осталось много сил и амбиций.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Здоровье
Во Владимирской области вдвое увеличили квоту на бесплатную томографию
В 2020 году вдвое увеличены квоты на компьютерную томографию - с 14 до 30 тысяч исследований.
Здоровье
У более молодых пациентов диагностируют особенные опухоли желудка
Исследователи из Клиники Майо в США рассказали, что у пациентов с раком желудка до 60 лет виды опухоли отличаются генетически и клинически от опухолей, обнаруженных у людей более пожилого возраста.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Общество
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Здоровье
Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей
Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.