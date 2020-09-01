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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

ПРАЙМ07:55
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Вести.Ru08:17
ФедералПресс

Появились данные, насколько обеднели богатейшие россияне

ФедералПресс09:22

МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском13:29
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

Профессор Лондонского университета, специалист по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджай Шарм утверждает, что при ожирении, диабете и повышенном давлении силовые тренировки следует проводить не меньше трех раз в неделю.
ToDay News Ufa09:13
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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