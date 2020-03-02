Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда.
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с чего всё началось

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли.
РИА Новости02:32

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Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

РИА Новости02:32

Российские миллиардеры обеднели почти на $30 млрд с начала года

Газета.Ru02:07

Богатые тоже плачут: российские миллиардеры потеряли $30 млрд

Вести.Ru03:25

Российские миллиардеры потеряли почти $30 миллиардов с начала года

Комсомольская правда03:56

Названа сумма потерь богатейших россиян с начала 2020 года

Известия04:46

Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд за два месяца

БИЗНЕС Online03:16

Стало известно, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года

Росбалт04:51
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Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Известия 01:59
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Политика

Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
ТАСС 04:42
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Gazeta.SPb 02:16
Общество

В Башкирии проверят школу, где учитель оскорблял ученицу

RuNews24.ru 06:13
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
Спорт

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess

Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Московский Комсомолец 06:04
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Армия и оружие

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:23
Происшествия

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Вести.Ru 04:44
Спорт

Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей

В отсутствии зрителей могут пройти соревнования Олимпиады-2020 в Токио. Об этом 2 марта сообщила газета Daily Mail.
Красная весна 00:10
Киберспорт

Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant

Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
CyberSport.ru 04:35
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
BFM.ru 05:20
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Экономика

Депутат Луговой заподозрил РЖД в переплате при покупке лома

Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии.
РБК 01:00
Армия и оружие

В Средиземное море вошел авианосец США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Московский Комсомолец 29 февраля в 18:29
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли гражданский автомобиль в ЛНР, есть жертвы

ИА Новороссия 05:06
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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