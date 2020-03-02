Экономика
РИА НовостиРоссийские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов
Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда.
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с чего всё началось
В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли.РИА Новости02:32
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Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Общество
В Башкирии проверят школу, где учитель оскорблял ученицу
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Армия и оружие
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Спорт
Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей
В отсутствии зрителей могут пройти соревнования Олимпиады-2020 в Токио. Об этом 2 марта сообщила газета Daily Mail.
Киберспорт
Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Общество
Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Экономика
Депутат Луговой заподозрил РЖД в переплате при покупке лома
Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел авианосец США
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Происшествия