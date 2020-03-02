В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли.

с чего всё началось

Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда.

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

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