Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 23,1 миллиарда долларов; больше всех потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

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