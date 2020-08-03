Экономика
ПРАЙМРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 23,1 миллиарда долларов; больше всех потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Авто
Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров
Tvoe-avto.com 01 августа в 07:56
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
В интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время сократить численность американского воинского контингента в Афганистане до четырех тысяч военнослужащих.
Военное дело 02:11
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Общество
В Германии началась вторая волна коронавируса
В Германии уже началась вторая волна коронавируса, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.
BFM.ru 03:24
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
В Екатеринбурге депутат задекларировал доход в четыре копейки за год
В Екатеринбурге депутат регионального парламента Илья Гаффнер заработал за 2019 год четыре копейки.
Pravda.Ru вчера в 03:24
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета 03:14
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
RT на русском 01:17
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Кино
Amazon продлил сериал «Охотники» с Аль Пачино на второй сезон
Слово и Дело 02:21
Общество
В Госдуме предлагают депортировать мигрантов
Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM 03:24
Космос
Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю после миссии на МКС
На высоте примерно в два километра у корабля раскрылись четыре основных парашюта.
Snob.ru 02 августа в 15:56
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Здоровье
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств
Снижению уровня холестерина в крови способствует употребление простых и доступных продуктов.
Российская газета 00:30
Единоборства
Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
RT на русском 03:14
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Кино
Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple
Piter.tv 00:32
Шоу-бизнес
Меган Рэйчел Маркл отмечает день рождения
Меган Рэйчел Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Inc-news.ru вчера в 22:00
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07