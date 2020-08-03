Экономика

ПРАЙМПРАЙМРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 23,1 миллиарда долларов; больше всех потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

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Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Lenta.ruвчера в 07:15

Российские миллиардеры с начала года потеряли $23,1 млрд. Больше всего — Михельсон, Алекперов и Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 07:09

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

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Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров с начала года. Больше всего их - у Михельсона, Алекперова и Тимченко

Интересантвчера в 06:23

Оценены потери российских миллиардеров с начала года

Росбалтвчера в 06:20

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ПРАЙМвчера в 06:11
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Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

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Политика

Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч

В интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время сократить численность американского воинского контингента в Афганистане до четырех тысяч военнослужащих.
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В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
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Технологии

Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»

Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
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Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
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В Германии началась вторая волна коронавируса

В Германии уже началась вторая волна коронавируса, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.
BFM.ru 03:24
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Общество

В Екатеринбурге депутат задекларировал доход в четыре копейки за год

В Екатеринбурге депутат регионального парламента Илья Гаффнер заработал за 2019 год четыре копейки.
Pravda.Ru вчера в 03:24
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Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета 03:14
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском 01:17
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Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Кино

Amazon продлил сериал «Охотники» с Аль Пачино на второй сезон

Слово и Дело 02:21
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Общество

В Госдуме предлагают депортировать мигрантов

Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM 03:24
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Космос

Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю после миссии на МКС

На высоте примерно в два километра у корабля раскрылись четыре основных парашюта.
Snob.ru 02 августа в 15:56
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств

Снижению уровня холестерина в крови способствует употребление простых и доступных продуктов.
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Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple

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Меган Рэйчел Маркл отмечает день рождения

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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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