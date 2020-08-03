Экономика
Live24Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала этого года российские олигархи потерпели убытки в размере 23 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index. На данный момент в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина.
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Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета 15:04
Футбол
Ловрен показал фото с Путиным в видеоблоге «Зенита»
В новом выпуске видеоблога «Зенита» на ютуб-канале клуба Ловрен продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
Нева Спорт 15:16
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Религия
Патриарх Кирилл попросил верующих не верить слухам о его богатстве
Патриарх Кирилл призвал свою паству не верить слухам о его богатстве, которые распространяются в Интернете и СМИ.
Neva.Today вчера в 08:30
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
Следователи допросили 24-летнюю любовницу расчлененного Энди Картрайта
В уголовном деле по факту предполагаемого убийства известного рэпера, чьи останки были найдены в квартире на Невском проспекте, появился важный свидетель — молодая девушка, которая состояла с музыкантом в близких отношениях.
Невские Новости 04:40
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Общество
Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии
Минздрав России поможет вылечиться российским туристам в случае заражения коронавирусом в Абхазии.
РБК 13:37
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Технологии
Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета
Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.
N+1 11:15
Происшествия
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено.
РБК 15:30
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Общество
Рядом с Летним озером разрешили построить жилую высотку
Вблизи Летнего озера в Калининграде будет построен восьмиэтажный жилой дом.
Клопс 13:13
Здоровье
В Коми займутся комплексной реабилитацией переболевших COVID-19
Ухтинская физиоатерапевтическая поликлиника стала первым в стране медицинским учреждением, которое комплексно занимается реабилитацией людей, пострадавших от COVID-19.
ИА БНК 14:23
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка.
РЕН ТВ 09:55
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).
Вести.Ru 10:56
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Путешествия
Туроператоры спрогнозировали уровень загрузки отелей в Абхазии
По мнению экспертов, массовые заезды в отели Абхазии начнутся не раньше пятого августа, хотя страна начала принимать путешественников сразу же, как были открыты границы в первый день последнего месяца лета.
News.ru 14:19
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57