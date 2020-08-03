Экономика
Live24Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала этого года российские олигархи потерпели убытки в размере 23 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index. На данный момент в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина.
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Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
Происшествия
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено.
РБК 14:44
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Общество
ФСБ отказала защите Сафронова в просьбе раскрыть суть его обвинения
Следователь ФСБ отклонил ходатайство адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в котором они просили раскрыть суть обвинения в отношении него.
ТАСС 14:30
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в августе 2020 года пройдёт фестиваль «Карт-бланш», это мероприятие посетит российский уличный художник Покрас Лампас.
Екатеринбург в эфире 11:37
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 06:34
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily 02:06
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Общество
В Ярославской области увеличилось количество сдавших ЕГЭ на сто баллов
Выпускник ярославской средней школы № 80 Ярослав Федотов набрал максимальное количество баллов по трем предметам — математика, информатика и физика.
REGNUM 08:26
Авто
Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 млн рублей
Компания Lux Form из Москвы, которая специализируется на производстве автодомов, модулей и прицепов, представила дом на колесах на базе внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 05:12
Футбол
Александр Ширко: «Кокорину надо заявлять о себе в первых же матчах за „Спартак“. Забитые мячи помогут быстрее адаптироваться в команде»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением по поводу перспектив Александра Кокорина в столичном клубе, рассказал, какое усиление требуется красно-белым и выразил надежду, что новый сезон для команды сложится более успешно, чем прошедший.
Матч ТВ 14:46
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Авто
Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью
Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.
Goroday.ru 12:27
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
Территория новостей 09:18
Политика
Губернаторы призвали Трампа профинансировать операции Нацгвардии США по борьбе с пандемией
Национальная ассоциация губернаторов призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выделить из федерального бюджета дополнительные средства на финансирование подразделений Национальной гвардии США, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 13:37