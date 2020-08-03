С начала этого года российские олигархи потерпели убытки в размере 23 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index. На данный момент в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина.

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

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