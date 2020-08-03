Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
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