Экономика
ГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
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Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Армия и оружие
В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
RT на русском 09:52
Игры
Ларри отправится на поиски любви в новой Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice
После событий Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry Ларри покинул Нью-Лост-Вагес и оказался в Канкуме, где готовился жениться на своей настоящей любви, Фейт.
3DNews 10:17
Футбол
Опубликована детская фотография Кокорина в футболке «Спартака»
Друг нападающего «Спартака» Александра Кокорина Геннадий Куропаткин опубликовал на странице в социальной сети детское фото новобранца «красно-белых».
Metaratings 01:30
Происшествия
Следователи узнали об угрозах жены рэпера Энди Картрайта
Рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко) угрожала жена Марина Кохал, которую обвиняют в его убийстве.
Lenta.ru 10:00
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
РИА Новости 08:12
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы.
RT на русском 10:11
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
Депутат-единоросс написала в СК заявление на коммуниста Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская ("Единая Россия") написала заявление в Следственный комитет на своего коллегу из КПРФ Николая Бондаренко.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:54
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Политика
ФСБ: дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью
Господин Сафронов вину отрицает. Он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 10:29
Общество
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
Общество
Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии столичных выпускников с самыми высокими оценками на ЕГЭ, один из них набрал 100 баллов на всех четырех экзаменах.
РБК 07:28
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
Белоруссия стянула войска к границе с Россией
Московский Комсомолец 07:50
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27