С начала этого года российские олигархи потерпели убытки в размере 23 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index. На данный момент в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина.

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

Политика Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 339

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 845

Футбол Алексис Санчес перейдет в «Интер» на правах свободного агента Алексис Санчес Кирилл Венедиктов Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летний хавбек намерен перейти в "Интер" на правах свободного агента, разорвав контракт с "Манчестер Юнайтед".

Культура Amazon продлил сериал «Охотники» на второй сезон Amazon решил продлить на второй сезон сериал «Охотники» — дебютный проект сценариста Дэвид Уила с Аль Пачино в одной из главных ролей. 1

Общество В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников Минтруд предлагает уточнить, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника — региональный или федеральный. 2

Политика Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов Жириновский считает, что отказ Лукашенко от участия в президентских выборах будет «лучшим вариантом», также, как и возвращение Минска «к родным берегам» по примеру Крыма. 692

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 369