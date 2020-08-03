Экономика
Live24Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала этого года российские олигархи потерпели убытки в размере 23 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index. На данный момент в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина.
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Политика
Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
ПолитРоссия 11:13
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Российский консул в Минске Кирилл Плетнев рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ.
Москва 24 08:58
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Армия и оружие
SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
Общество
Алиханов призвал составить ТОП-5 объектов культурного наследия
Русский Запад 14:33
Армия и оружие
Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Футбол
Алексис Санчес перейдет в «Интер» на правах свободного агента
Алексис Санчес Кирилл Венедиктов Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летний хавбек намерен перейти в "Интер" на правах свободного агента, разорвав контракт с "Манчестер Юнайтед".
REGNUM 14:39
Общество
Петербургские ТЦ накажут за несоблюдение мер безопасности
В Петербурге некоторые торговые центры накажут за несоблюдение мер безопасности.
Питерские заметки 12:28
Культура
Amazon продлил сериал «Охотники» на второй сезон
Amazon решил продлить на второй сезон сериал «Охотники» — дебютный проект сценариста Дэвид Уила с Аль Пачино в одной из главных ролей.
Игромания.ру 13:16
Энергетика
В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть
Центральный банк (ЦБ) России не исключил нового падения цен на нефть, если пандемия коронавируса затянется.
РБК 16:14
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Общество
В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников
Минтруд предлагает уточнить, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника — региональный или федеральный.
РБК 14:03
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей
Аргументы и Факты - Крым 06:37
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Жириновский считает, что отказ Лукашенко от участия в президентских выборах будет «лучшим вариантом», также, как и возвращение Минска «к родным берегам» по примеру Крыма.
Evo-rus.com 10:23
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Политика
В США расследует дело о финансовой деятельности Трампа
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс проводит криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:09
Общество
Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии столичных выпускников с самыми высокими оценками на ЕГЭ, один из них набрал 100 баллов на всех четырех экзаменах.
РБК 07:28
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19