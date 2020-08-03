Экономика
ГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд
С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
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Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Российская газета 10:31
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Вольфсбург»: ответный ход
Предлагаем прогноз на ответный матч Лиги Европы, в котором 5 августа донецкий «Шахтер» сыграет против «Вольфсбурга».
Все про Спорт ру 07:14
Армия и оружие
Белоруссия стянула войска к границе с Россией
Московский Комсомолец 07:50
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Общество
ФАС одобрила покупку Hyundai закрытого завода GM
Право.ру 06:00
Политика
ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью
8 июля СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.
ТАСС 09:40
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
Общество
Коронавирус впервые обнаружили у двух собак в Японии
Впервые в Японии COVID-19 обнаружили у двух собак.
МИР 24 09:49
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
News.ru 09:15
Киберспорт
Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде
Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 06:57
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Общество
России обещают ежемесячно 10 млн вакцин от коронавируса к концу года
Москва, 3 августа 2020, 17:30 — REGNUM К концу 2020 года в России могут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц.
REGNUM 10:30
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17