С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

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