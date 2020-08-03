Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссийские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 23,1 млрд. долларов из-за падения российской валюты и волатильность финансовых рынков. Об этом сообщают «РИА Новости» в понедельник, 3 августа, ссылаясь на данные рейтинга «Bloomberg Billionaires Index».
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ГЛАС.RU08:04

Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров с начала года. Больше всего их - у Михельсона, Алекперова и Тимченко

Интересант06:23

Российские миллиардеры с начала года потеряли $23,1 млрд. Больше всего — Михельсон, Алекперов и Тимченко

Фонтанка.Ру07:09

Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

Взгляд.ру06:27

Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Lenta.ru07:15

Оценены потери российских миллиардеров с начала года

Росбалт06:20

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ПРАЙМ06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Российская газета 10:31
62
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
14
Происшествия

На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки

Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
1,1K
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
103
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова

Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
7
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
8,2K
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Вольфсбург»: ответный ход

Предлагаем прогноз на ответный матч Лиги Европы, в котором 5 августа донецкий «Шахтер» сыграет против «Вольфсбурга».
Все про Спорт ру 07:14
Армия и оружие

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Московский Комсомолец 07:50
18
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
547
Политика

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
479
Общество

ФАС одобрила покупку Hyundai закрытого завода GM

Право.ру 06:00
18
Политика

ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью

8 июля СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.
ТАСС 09:40
1
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
90
Происшествия

Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
5
Общество

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
1,6K
Общество

Коронавирус впервые обнаружили у двух собак в Японии

Впервые в Японии COVID-19 обнаружили у двух собак.
МИР 24 09:49
Общество

СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников

Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
4
Общество

В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
328
Общество

Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы

Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
News.ru 09:15
12
Киберспорт

Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде

Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
17
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
7
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия 06:57
162
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году

Российская газета 10:09
15
Общество

Турция уточнила правила въезда туристов

Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
24
Общество

России обещают ежемесячно 10 млн вакцин от коронавируса к концу года

Москва, 3 августа 2020, 17:30 — REGNUM К концу 2020 года в России могут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц.
REGNUM 10:30
242
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
135
Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш 10:35
6
Происшествия

Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
Происшествия

Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину

Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
119
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное