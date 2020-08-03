Экономика
СаминвесторРоссийские миллиардеры за семь месяцев потеряли $23 млрд
За январь-июль 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на $23,1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Технологии
Компания Virgin Galactic начала разработку сверхзвукового самолета
Согласно информации, компания миллиардера Ричарда Брэнсона начала первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета.
SM News 04:46
Происшествия
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
В Польше нет жестких антироссийских настроений, но властям страны не нравятся проекты по типу газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 4 августа, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Известия 05:03
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
Общество
10 000 руб. от ПФР получат россияне с детьми до 16 лет после 5 августа
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 01:36
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Происшествия
Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован
Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Происшествия
Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан
Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия вчера в 07:25
Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета вчера в 15:04
Происшествия
Появилось видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
Общественная служба новостей 04:39
Общество
На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
Как пишет РБК со ссылкой на замруководителя ведомства Илью Лазарева, эту функцию планируется возложить на специальный дата-сервис, созданный на основе искусственного интеллекта.
Цензуры.Нет 04:18
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
Общество
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Общество
СГЭТ предложили сэкономить 6 миллионов рублей за счет электричества
В ходе которого депутаты предложили найти деньги для предприятия путем экономии на оплате счетов за электричество.
АиФ Саратов 04:43
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
RuNews24.ru 03:35