За январь-июль 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на $23,1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Российские миллиардеры за семь месяцев потеряли $23 млрд

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