Экономика

СаминвесторСаминвесторРоссийские миллиардеры за семь месяцев потеряли $23 млрд

За январь-июль 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на $23,1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
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Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ГЛАС.RUвчера в 08:04

Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров с начала года. Больше всего их - у Михельсона, Алекперова и Тимченко

Интересантвчера в 06:23

Российские миллиардеры с начала года потеряли $23,1 млрд. Больше всего — Михельсон, Алекперов и Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 07:09

Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 06:27

Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Lenta.ruвчера в 07:15

Оценены потери российских миллиардеров с начала года

Росбалтвчера в 06:20

Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд

ПРАЙМвчера в 06:11
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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Происшествия

Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

ТАСС 04:37
Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
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Происшествия

Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей

В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Происшествия

Воры в законе стали устраивать драки в Европе

В середине лета воры в законе из клана Ониани-Джангвеладзе, проживающие в основном в Европе, устроили несколько драк между собой.
Lenta.ru 03:23
Кино

Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
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Экономика

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей.
Газета.Ru 05:11
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Космос

Показана возможность рождения планет возле черных дыр

Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.
Naked Science 02:24
Происшествия

Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино

Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Газета.Ru вчера в 16:40
26
Политика

Белоруссия проведет военные сборы на границе с Россией

Газета.Ru 05:11
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Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
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Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
10
Политика

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
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Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»

«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Происшествия

На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки

На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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