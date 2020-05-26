Экономика
РБКРоссийские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Оказалось, что чуть больше, чем за два месяца совокупное состояние российских долларовых миллиардеров выросло с $392 млрд до $454 млрд. Доходы только пяти богатейших россиян увеличились с $22,6 млрд до $109,5 млрд. По данным Forbes, сильнее других разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
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с чего всё началось
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.Forbesвчера в 06:38
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Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
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С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов
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