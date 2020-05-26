Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruРоссийские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд. Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека.
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с чего всё началось
Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes
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Коммерсантъ26 мая в 08:36

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Общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд

Компания26 мая в 15:23

Forbes: состояние российских миллиардеров выросло за время пандемии на $62 млрд

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Российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд за время пандемии COVID-19

Коммерсантъ26 мая в 08:36

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Газета.Ru26 мая в 10:19

Российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов за время пандемии

Говорит Москва26 мая в 08:45

Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

РБК26 мая в 12:48

С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов

Фонтанка.Ру26 мая в 07:44
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Политика

В МИД уверены в продолжении трехсторонних консультаций по MH17

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РИА Новости 04:22
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
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Общество

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Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Крышка ноутбуков получила оригинальное оформление в виде различных символов.
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Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 10

Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия

В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

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Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Lenta.ru вчера в 06:41
Экономика

В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек

Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
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Православные празднуют Вознесение Господне

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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
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Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

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URA.Ru 26 мая в 16:15
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Происшествия

В Крыму выздоровели более половины заразившихся коронавирусом

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Крыму достигло 178 человек, за последние сутки из больниц выписаны 24 пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
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Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
Общество

Boeing возобновил производство 737 MAX

Компания Boeing в среду заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с «низким темпом» после остановки производства.
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Политика

Трамп намерен подписать указ о социальных сетях

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Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
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Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70

Любимый город вчера в 16:33
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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
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