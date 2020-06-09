Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.

с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, впадина глубиной 800 метров находится у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена.

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