Общество
Говорит МоскваРоссийские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде
Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, впадина глубиной 800 метров находится у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена.
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с чего всё началось
Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.РИА Новости07:17
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Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Происшествия
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
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Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле
Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году
Вашингтон, 9 июня 2020, 19:30 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году на 11,4% — до $38,02 за баррель.
REGNUM 12:30
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Происшествия
В Воронеже иномарка насмерть сбила людей на тротуаре
Иномарка, за рулем которой, как отмечают свидетели, находился молодой человек в полицейской форме, врезалась в магазин «Пятерочка», а перед этим сбила проходивших рядом людей.
Обозреватель Врн 14:40
Экономика
Путин оценил ситуацию в Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым охарактеризовал ситуацию в регионе как в целом позитивную, отметив, что остаются вопросы, в частности, по инвестициям, социальной инфраструктуре и демографии.
РИА Новости 08:16
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Здоровье
Правила медосвидетельствования для водителей решили изменить в России
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей. Новые правила поддержали автоэксперты, пишет РИА «Новости».
Псковское агентство информации 06 июня в 14:43
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
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