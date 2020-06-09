Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссийские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, впадина глубиной 800 метров находится у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена.
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Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
РИА Новости07:17

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Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

Говорит Москва08:22

Российские исследователи обнаружили неизвестную впадину в Антарктике

RT на русском07:57

Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

РИА Новости07:17

Российская экспедиция нашла неизвестную впадину в Антарктиде

Москва 2407:45

Российские моряки нашли неизвестную впадину в море Беллинсгаузена

ТК Звезда07:39

Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде

РЕН ТВ07:30

Российские моряки открыли в Антарктиде таинственную впадину

Вести.Ru07:50
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

РИАМО 14:40
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Происшествия

В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Общество

По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле

Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году

Вашингтон, 9 июня 2020, 19:30 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году на 11,4% — до $38,02 за баррель.
REGNUM 12:30
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Шоу-бизнес

Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com вчера в 08:52
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Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
1,2K
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
12
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
3
Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
21
Происшествия

В Воронеже иномарка насмерть сбила людей на тротуаре

Иномарка, за рулем которой, как отмечают свидетели, находился молодой человек в полицейской форме, врезалась в магазин «Пятерочка», а перед этим сбила проходивших рядом людей.
Обозреватель Врн 14:40
3
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

ИнфоСМИ 06:52
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Экономика

Путин оценил ситуацию в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым охарактеризовал ситуацию в регионе как в целом позитивную, отметив, что остаются вопросы, в частности, по инвестициям, социальной инфраструктуре и демографии.
РИА Новости 08:16
2
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Здоровье

Правила медосвидетельствования для водителей решили изменить в России

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей. Новые правила поддержали автоэксперты, пишет РИА «Новости».
Псковское агентство информации 06 июня в 14:43
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Общество

В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Футбол

Михаил Меркулов перешел в «Рубин»

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