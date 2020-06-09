Общество
ФАНРоссийские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде
Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила неизвестную впадину у берегов Антарктиды, об этом сообщили в Русском географическом обществе.
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Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.РИА Новости07:17
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Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
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Финансы
Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8%
Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Армия и оружие
ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper
Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
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В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
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Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
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Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
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Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем. Ролик опубликован в Telegram-канале "Последнее китайское предупреждение".
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Происшествия
Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд
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США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17
«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
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Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
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Общество
Мэр Лондона намерен проверять памятники города на связь с работорговлей
Лондон, 9 июня 2020, 18:32 — REGNUM Глава муниципалитета Лондона Садик Хан объявил о намерении создать специальную комиссию для оценки памятников и названий улиц города с целью выявить их связь с рабовладельцами разных эпох.
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Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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