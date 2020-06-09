Общество
Аргументы и ФактыРоссийские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину
Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
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Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.РИА Новости07:17
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