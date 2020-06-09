Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссийские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину

Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
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Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
РИА Новости07:17

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Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

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Вести.Ru07:50

Российская экспедиция нашла неизвестную впадину в Антарктиде

Москва 2407:45

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ТК Звезда07:39

Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде

РЕН ТВ07:30

Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

Говорит Москва08:22
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В Steam вышла Satisfactory

Стало известно, что в сервисе Steam состоялась премьера аркадного симулятора Satisfactory.
Vevby.ru 08:42
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 16:28
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
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Здоровье

Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы

Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос

Роскосмос опроверг использование российских деталей на Crew Dragon

Пресс-служба Роскосмоса официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Разработчик Ori: SSD в PS5 хорош для эксклюзивов, остальные будут ориентироваться на минимальную планку

На бумаге SSD внутри PS5 имеет двукратное преимущество над SSD следующего поколения в Xbox Series X, но, по словам господина Малера, сторонним разработчикам не имеет смысла подстраивать свои проекты под скоростной накопитель от Sony.
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Общество

Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение.
РБК 09:45
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Общество

Карелия с 9 июня открывает все туристические объекты

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Хавец пропустит кубковый полуфинал

Форвард «Байера» Кай Хавец пропустит полуфинальный матч Кубка Германии против «Саарбрюкена».
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Авто

Volkswagen начал производство нового кроссовера Nivus

Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Шоу-бизнес

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Племянница легендарной Софии Ротару – украинская певица Соня Кей вышла замуж за известного в ее стране хоккеиста Олега Петрова.
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С 1 июля автомобилистов Ростовской области ждет важное изменение

Согласно первым предложениям об изменениях в приказ № 344н, все будущие автомобилисты уже с осени 2019 года обязаны были начать сдавать кровь для определения маркера CDT.
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Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
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Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes

Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
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Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

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Даниэль Кормье подписал контракт на бой со Стипе Миочичем

В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе.
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Политика

США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию

США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.
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Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

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Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
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Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
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Три уральских региона снимают карантин. В Свердловской области интрига сохраняется

Три уральских региона уже перешли к поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в Свердловской области вопрос решится завтра.
URA.Ru вчера в 09:55
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