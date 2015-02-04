Происшествия
ИнтерфаксЗахваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес
Цискаридзе удивился данным СМИ о своей пенсии
ТК Звезда 08:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Политика
Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Единоборства
Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец Тони Фергюсон назвал дату боя с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:25
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Общество
В Подмосковье выпал снег с градом
Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Политика
Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 05:55
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Хоккей
Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»
В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.
Советский спорт вчера в 23:27
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Происшествия
Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18