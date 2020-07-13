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Lenta.ruLenta.ruРоссийские нефть и газ оказались невостребованными

Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
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Российские нефть и газ оказались невостребованными

Lenta.ru10:41

ИПЕМ: Показатели производства и спроса промышленного комплекса России говорят о значительном ущербе

SIA.ru06:09

Эксперты усмотрели предпосылки для роста промышленности

Российская газета04:19

Рост промышленности в России ожидают эксперты

Соловей.Инфо05:12
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
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Спорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 03:23
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Армия и оружие

Посол Азербайджана оценил последствия столкновений с Арменией

Вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа, заявил в понедельник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.
Взгляд.ру 08:59
Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

Газета.Ru 09:45
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Экономика

Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
4
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
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Единоборства

Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru 10:37
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Свиридова не стала молчать и попросила завистников, которым не нравится пост, просто пройти мимо.
Дни24 01:36
6
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Политика

Антихристианская пощёчина Эрдогана: зачем президенту Турции менять статус собора Святой Софии

Весь мир негодует: Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить главнейшую туристическую достопримечательность Собор Святой Софии в мечеть.
Rusvesna.su вчера в 21:37
Политика

Украина отказалась менять конституцию ради особого статуса Донбасса

Украина отказалась менять конституцию для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской области.
ФАН 09:40
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
5K
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
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Общество

Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Известия 09:55
Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru 06:03
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Авто

Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos

Конструктивный дефект, из-за которого KIA приостановила продажи кроссоверов Seltos в России, стал поводом для отзывной компании.
Автоновости дня 08:39
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