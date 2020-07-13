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Lenta.ruLenta.ruРоссийские нефть и газ оказались невостребованными

Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
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