Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.
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Российские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире

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