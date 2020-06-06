Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские нефтекомпании поддержали сокращение добычи

Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Все страны ОПЕК+ также подтвердили свои обязательства по сокращению добычи.
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