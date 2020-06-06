Энергетика
Lenta.ruРоссийские нефтекомпании поддержали сокращение добычи
Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Все страны ОПЕК+ также подтвердили свои обязательства по сокращению добычи.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правда13:53
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ANNA-News 11:06
Энергетика
Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.
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