Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».

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Стоимость бензина на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости, и нефтяники начали продавать его на бирже себе в убыток. Такие подсчеты сделали эксперты «Аналитики товарных рынков», сообщает РБК.

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

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