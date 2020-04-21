Энергетика
КоммерсантъРоссийские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток
Стоимость бензина на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости, и нефтяники начали продавать его на бирже себе в убыток. Такие подсчеты сделали эксперты «Аналитики товарных рынков», сообщает РБК.
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Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».РБКвчера в 17:00
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