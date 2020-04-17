Энергетика
ВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
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с чего всё началось
Новая рекордная сделка в рамках ОПЕК+ привела к спорам российских нефтяных компаний по поводу того, как распределить требуемое сокращение добычи, рассказали источники Financial Times.Forbes05:39
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Комментарии
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Лоза ответил Уткину на его заявление о Крыме
Артист посоветовал спокойно относиться к подобным заявлениям и добавил, что в последнее время люди, которые никакого отношения к Крыму не имеют, все чаще начали высказывать свое мнение, но не стоит обращать на это внимание.
РИА Новости Крым 10:52
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как сообщает ресурс "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу отечественной компании, новое "имя" полностью отражает принадлежность предприятия к Группе "АвтоВАЗ".
Новые автомобили вчера в 06:35
Политика
Жителей ДНР и ЛНР освободят от пошлины за получение паспорта РФ
Законопроект, освобождающий от госпошлины жителей Донецкой и Луганской народных республик при получении российского паспорта в упрощенном порядке, принят депутатами Государственной Думы сразу в трех чтениях на заседании в пятницу, 17 апреля.
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Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera 15 апреля в 12:09
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Футбол
Чемпион мира по футболу умер от коронавируса
Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса.
Российская газета 07:18
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Здоровье
В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19
Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
RT на русском 10:44
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
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Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета
Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13
Наука
Удобрения заставили озера накопить больше углерода
За XX век озера стали накапливать в 3-4 раза больше углерода, чем ранее.
N+1 03:59
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49