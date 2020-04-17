Энергетика
ВедомостиРоссийские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Компании делают собственные расчеты, добавил один из них. По условиям сделки ОПЕК+, подписанной 12 апреля, Россия с 1 мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки нефти и газового конденсата.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
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